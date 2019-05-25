مجموعة بربري لموسم ريزورت 2020 .. أنيقة للمرأة صاحبة المزاج المتقلب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لطالما قام المصمم ريكاردو تيسكي بتطوير رؤيته الإبداعية منذ توليه منصب الإدارة الإبداعية في بربري، ولمجموعة ريزورت 2020.

واتسمت امرأة بربري بتقلب مزاجها، فهناك السيدة البرجوازية بقطعها الحريرية المطبعة بنقشات الحيوانات أو الأسماك، وقطع الفراء المزركشة، وحقائب اليد بالسلاسل، وقطع الخياطة الراقية ذات الحواف الناعمة.

كما أن هناك المرأة الإنجليزية الشابة المتألقة بوشاح لكرة القدم منسق مع سترة الدنيم أو فستان جلدي قصير مزين بحلقات فضية.

وقال تيسكي: إنه بدأ تصميم المجموعة مع أخذه بعين الاعتبار الهوية الإبداعية لبربري وفكرة الزي الرسمي، فكانت النتيجة معاطف ترانش أنيقة، وفساتين متدفقة من قماش الجيرسي وقطع الخياطة الحادة، بالإضافة إلى الدنيم المغسول وفساتين الكوكتيل الكريستالية، وسترات البافر، إلى جانب إصدارات متطورة من الحقائب وأنماط الأحذية التي قدمها عندما انضم إلى المنزل في العام الماضي.

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ومثل مجموعاته السابقة، تضمنت المجموعة قطعًا ملائمة لأذواق جميع الأمهات والبنات والآباء والأبناء، مع وجود تصميمات بارزة بما في ذلك بلوزات حريرية بتفاصيل الكاب زينت الكتفين والأكمام، وطبعات بنقوش الحيوانات من الغزلان إلى الأخطبوط إلى الثعبان زينت كل شيء من سترات البافر إلى البلوزات بربطات البو، والسترات القصيرة بخياطة راقية و أكمام مرنة، وفساتين القميص بتنانير متعددة الطيات، وقطع من الفرو الصناعي.

وبطبيعة الحال؛ تضمنت المجموعة قطع ستايل الشارع، كسترات البافر والكابات والتي أتى بعضها مطبعًا برسومات الغرافيتي، ومعطف رائع بطبعة الـ houndstooth، أما أزياء السهرة فكانت متدفقة ومثيرة، وتم تصنيعها من سلسلة من الخيوط على شكل سلاسل مترابطة، وطبقات عريضة مضفورة من قماش جيرسي، أو خيوط دانتيل شانتيلي.