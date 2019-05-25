"جنة الأكيلة".. جولة داخل أكبر متجر للأغذية في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام سليم

داخل مبنى من الزجاج والصلب، في إحدى الضواحي الجنوبية للعاصمة الفرنسية باريس، توجد جنة عشاق الطعام "الأكيلة، حيث أكبر متجر للأطعمة في العالم.

وبحسب صحيفة "اندبندنت" البريطانية؛ فإن متجر "رانجيس" الدولي، هو قبلة الطهاة ذوو الوزن الثقيل، على مساحة 573 فدان أي أكبر من مساحة مدينة موناكو.

ويُعد المتجر ساحة لكبرى شركات الأغذية في العالم، وأكبر ساحة لتجارة الأغذية بالجملة في العالم.

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كما يُعد المتجر مدينة قائمة بذاتها، حيث يوجد مدرسة خاصة به وبنك ومركز شرطة وصالون لتصفيف الشعر.

ويعمل بالمتجر 13 الف عامل، ويحتوي على آلاف الأطنان من المنتجات المنقولة بالشاحنات من جميع انحاء أوروبا، ويخدم ما يقدر بنحو 18 مليون مستهلك، بقيمة 9 مليارات يورو.

ويوجد بالمتجر 30 جناحًا، كل منها يختص بنوع معين، فهناك قسم الدجاج وللزهور الطازجة، وقسمين للألبان، 4 أقسام للسلع المقلية، و9 للفواكه والخضروات والأسماك واللحوم.