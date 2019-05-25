محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام سليم
داخل مبنى من الزجاج والصلب، في إحدى الضواحي الجنوبية للعاصمة الفرنسية باريس، توجد جنة عشاق الطعام "الأكيلة، حيث أكبر متجر للأطعمة في العالم.
وبحسب صحيفة "اندبندنت" البريطانية؛ فإن متجر "رانجيس" الدولي، هو قبلة الطهاة ذوو الوزن الثقيل، على مساحة 573 فدان أي أكبر من مساحة مدينة موناكو.
ويُعد المتجر ساحة لكبرى شركات الأغذية في العالم، وأكبر ساحة لتجارة الأغذية بالجملة في العالم.
كما يُعد المتجر مدينة قائمة بذاتها، حيث يوجد مدرسة خاصة به وبنك ومركز شرطة وصالون لتصفيف الشعر.
ويعمل بالمتجر 13 الف عامل، ويحتوي على آلاف الأطنان من المنتجات المنقولة بالشاحنات من جميع انحاء أوروبا، ويخدم ما يقدر بنحو 18 مليون مستهلك، بقيمة 9 مليارات يورو.
ويوجد بالمتجر 30 جناحًا، كل منها يختص بنوع معين، فهناك قسم الدجاج وللزهور الطازجة، وقسمين للألبان، 4 أقسام للسلع المقلية، و9 للفواكه والخضروات والأسماك واللحوم.
كانت هذه تفاصيل خبر "جنة الأكيلة".. جولة داخل أكبر متجر للأغذية في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.