انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: إفطار العائلة الملكية في الأردن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 09:51 صباحاً - نشرت الملكة الأردنية رانيا مقطع فيديو على صفحتها بموقع إنستغرام، تظهر فيه وهي تتناول وجبة الإفطار مع الملك عبد الله الثاني وأولادهما، في لقطات عفوية.

ويُظهر الفيديو لقطات من تحضير العائلة وجبة الإفطار، ثم جلوسهم معاً وتناولها في جو عائلي.

وكانت الملكة الأردنية رانيا نشرت في وقت سابق، مقطع فيديو على صفحتها بموقع إنستغرام تظهر فيه وهي تتناول وجبة الإفطار مع شابات أردنيات.

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وكتبت الملكة رانيا تعليقاً على الفيديو: "من إفطار الأمس مع مجموعة من الرياديات الأردنيات الشابات".

وعبَّرت عن سعادتها بهذا الإفطار الرمضاني مع الرياديات في عدد من المجالات.

والأسبوع الماضي، شاركت الملكة رانيا في إفطار رمضاني لسيدات ناشطات بالعمل الاجتماعي والثقافي والتطوعي في مدينة عجلون.

وكتبت معلقة على إحدى الصور: "إفطار رمضاني مع سيدات عجلون بقلوبهن النابضة بالطيب والجمال وأحاديث العطاء والمَحبَّة والخير للأردن وأهله".