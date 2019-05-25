انت الان تتابع تفاصيل خبر حرائق وإصابات في فلسطين جراء "موجة الحر" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 09:51 صباحاً - أصيب 95 فلسطينياً واندلعت حرائق في الضفة الغربية، اليوم الجمعة، نتيجة موجة الحر الشديد التي تشهدها دول عربية عدة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (خاصة) إنها تعاملت مع 95 حالة مصابة في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، بسبب موجة الحرّ التي اجتاحت البلاد.

وأوضحت الجمعية، في بيان، أن الحالات تنوعت بين ضربات الشمس وآلام في الصدر وآلام في البطن وإغماء، موضحة أنها نقلت 3 حالات إلى مستشفى بالقدس.

وفي الضفة المحتلة، أسفرت الحرائق التي اندلعت في مناطق متفرقة عن احتراق نحو 1750 شجرة، وفق جهاز الدفاع المدني الفلسطيني.

وبيّن نائل العزّة، مدير الإعلام في "الدفاع المدني"، أن مجمل ما تم التعامل معه "147 حادثاً، منها 24 حريق أشجار، أدت إلى خسارة ما يقارب 1750 شجرة".

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وأشار العزّة في تصريحات لوكالة "الأناضول" إلى أن طواقم الإطفاء المختلفة تعاملت مع "حرائق جبلية صعبة".

وتركزت هذه الحرائق "في جبال قرى طَلّوزة وعصيرة وقباطية وكفر الديك (شمال)، وحلحول وبيت أولا (جنوب)"، و"تمت السيطرة عليها"، بحسب العزّة.

وأضاف أن طواقم الإطفاء والإنقاذ نجحت في حماية منازل من الاحتراق، وعملت على مدار 14 ساعة متواصلة.

ومنذ الخميس اندلعت عشرات الحرائق في الأراضي الفلسطينية، بفعل الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة.

وأظهر قياس لدرجات الحرارة في بعض المناطق القريبة من البحر الميت، بلوغها 47 درجة، في حين تجاوز معدل درجات الحرارة بشكل عام 40 درجة.