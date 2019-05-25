ريم البارودي: "قفلت صفحة أحمد سعد من زمان.. والكلام عنه ملهوش طعم"

قالت الفنانة ريم البارودي، إن طليقها المطرب أحمد سعد لم يعد في حساباتها، مضيفةً: "قفلت صفحته من زمان، والحديث عنه بلا طعم".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية فجر السعيد مقدمة برنامج "غبقة سكوب"، الذي تقدمه الإعلامية فجر السعيد عبر شاشة "سكوب" الكويتية، أنه ما كان يجب أن يتحدث طليقها عنها بهذه الطريقة خلال ظهوره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها شيخ الحارة، نافية أن تكون قد بكت بسبب فراقه أو أنه تزوجها لمدة 6 أيام فقط، مثلما صرح في البرنامج نفسه.

ونفت الفنانة أنها حاولت الانتحار بعد انفصالها عن طليقها أحمد سعد، وزادت: "الانتحار كفر، وأنا مؤمنة بالله، وأنا مش صغيرة ومش مراهقة واللي اتقال ده عيب".

وقالت ريم إنه يُجرى الزج بها في أحداث لا علاقة بها، مشيرةً إلى أن كلمة تنطق بها باتت محسوبة عليها، متابعة "أن زواجها من أحمد سعد حدث وانتهى وخلصنا، لدرجة إن بيحصل كوميكس وحاجات والموضوع خلص تماما، ولا الانفصال ولا الارتباط ولا أي حاجة هتسعدني".

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