ريم البارودي عن انفصالها عن أحمد سعد: "ميتبكيش عليه"

قالت الفنانة ريم البارودي، إن علاقتها بطليقها المطرب أحمد سعد، كانت بمثابة صدمة قوية تعرضت لها، موضحةً: "لكن عدتها بالناس".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية فجر السعيد مقدمة برنامج "غبقة سكوب"، الذي تقدمه الإعلامية فجر السعيد عبر شاشة "سكوب" الكويتية: "كنت متمسكة بالعلاقة وأذيت نفسي، لكن دايمًا السيدة في كل المجتمعات والدول لازم تصبر وتحارب".

وتابعت: "لكن عرفت في الآخر إننا مش مجبرين نصبر، عشان كده مبقتش أصبر يوم".

ونفت الفنانة ريم البارودي، تصريحات طليقها المطرب أحمد سعد، مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "شيخ الحارة"، بشأن بكائها على فراقه، وقالت "أنت ميتبكيش عليك، أنا بعيط على نفسي، وعلى الظرف نفسه".

وأضافت: "أنا بعتب على بسمة وهبة إنها كانت كل شوية تسأله عني، ومش عارفة إذا كنتوا المفروض تسألوا عن زوجته السابقة ولا قبل السابقة، أنا بحبها ومشفناش من بعض حاجة وحشة".

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وتابعت: "مكنش ينفع شيخ الحارة يقول إني اتجوزته 6 أيام، ده شو غليظ، ولو المدة دي ليه غنى لي؟!".

وكان الفنان أحمد سعد قد ظهر خلال هذا الموسم من برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقال إنه تزوج ريم البارودي لمدة 6 أيام فقط، كما أطلق تصريحات أخرى هاجم فيها "ريم".

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