مجموعةُ زاك بوزن لريزورت 2020 .. تصاميمٌ أنيقةٌ جميلةٌ وناعمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عرض المصمّم المبدع، زاك بوزن، تشكيلته الجديدة لموسم ريزورت 2020، والتي أتتْ غنيّة بالصّور الظليّة الأنثوية النّاعمة والأنيقة.

وتضمّنتْ المجموعة تشكيلة الفريق من فساتين السهرة، التي وازنتْ بين الطّابع الدراماتيكيّ، والأناقة. على الرّغم من أنّها كانت متعدّدة إلا أنّها كانت مختلفة، وأتتْ بمجموعة من الألوان وقصّات الكتف والأكمام وياقات العنق المتنوّعة، حيث أولى "زاك"، التّفاصيل الدّقيقة الكثير من الاهتمام.

وبرز فستان أسود، بياقة عريضة من الحرير الفضفاض، وتميّز بصورة ظليّة رائعة، تبرز الجسم، إلى جانب فستان ورديّ بصورة ظليّة أشبه بالمعطف، والذي تميّز بكشاكش دراماتيكيّة وأكمام طويلة، بالإضافة إلى فستان أخضر مطرّز، تميّز بأكمام منتفخة قصيرة، وفستان ضخم من قماش التفتا أومبر.

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كانت هناك أيضًا، خيارات للمرأة الكلاسيكيّة، حيث برزتْ فساتين لامعة أنيقة، وفساتين الأميرات الأنيقة.

و أشار بوزن، إلى أنّ المجموعة تميل إلى مزيد من النّعومة، وكذلك القطع الكاجوال، التي يمكن ارتداؤها طوال اليوم. ونظرًا لأنّ مجموعة الريزورت تتمتّع بأطول فترة صلاحيّة، قام المصمّم بإضافة القطع النّهاريّة إلى التّشكيلة، بما في ذلك فساتين القميص القطنية، وقطع التريكو غير الموسميّة، وقطع الجاكارد خفيفة الوزن، وبرزت أيضًا، في التّشكيلة قطع الخياطة الرائعة، بما في ذلك بدلة بنطلون أنيقة، تميّزتْ ببنطلون ذي فتحة أماميّة، وسترات البلايزر الحريريّة النّاعمة، ذات الياقات غير المتماثلة.