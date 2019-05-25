بالصور| هنا تعيش ريهانا.. قصر فخم ولكن إيجار وهذه تكلفته

تعيش النجمة ريهانا، منذ 12 شهرا في قصر بلندن، ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا حول تفاصيل القصر، يشير إلى وجوده في منطقة منعزلة إلى حد ما، وأن لدى ريهانا جيرانًا من الأثرياء لا يلاحظون تحركاتها، لذا تستطيع الخروج والدخول بكثير من الخصوصية بحسب كلامها.

كما تتمتع ريهانا في قصرها بتدفئة أرضية، وبه سبع غرف تتسع لفرقتها إذا احتاجت لذلك، ويحتوي على كثير من الجراجات خارجه، وبخلاف ذلك به حديقة كبيرة فيها الكثير من المناظر الخلابة.

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تبلغ ثروة ريهانا نحو 260 مليون دولار، لذا فإن سعر قصرها البالغ 30 مليون جنيه إسترليني، ويقع في واحدة من أرقى مناطق لندن ليس غريبا، خاصة وأنها تدفع له إيجار 16000 جنيه إسترليني، أي ما يعادل مليون و216 ألف جنيه مصري شهريا.

يحتوي القصر كذلك على صالة ألعاب رياضية، وهو مريح بالنسبة إليها بشكل كبير ما جعلها تسكن هناك لسنة كاملة، وتخطط أن تكون هناك لفترة أطول.

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