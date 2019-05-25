دخلا المحكمة خصمين وخرجا زوجين.. قاض يصلح بين رجل وامرأة في مكة

استطاع رئيس محكمة التنفيذ بمكة المكرمة، إنهاء خلافاً وقع بين زوجين نتج عنه طلاق وتطور إلى مراجعات ودعاوى وجلسات، ومنها إلى محكمة الأحوال الشخصية بقضايا تتعلق بالحضانة والزيارة، ليعودا زوجين كما كانا في السابق في جلسة واحدة استمرت حتى الساعة الخامسة من مساء الخميس الماضي، رغم انتهاء وقت الدوام.

جاء طلاق الزوجين، بعدما تطور خلاف وقع بينهما بسبب وظيفة الزوجة، والتي عينت في مدينة خارج مدينة زوجها، لينتج عنه الطلاق الذي استمر لمدة سنتين، ليصل الأمر إلى جلسات في محكمة الأحوال الشخصية بسبب حضانة الأطفال والزيارة، بحسب صحيفة "سبق".

وحكمت المحكمة بالحضانة للأم وبالزيارة للأب، واختلف الزوجان على مكان الزيارة وتسليم الأبناء، فالأم تطلب من الأب الحضور لمنزلها لاستلام الأبناء، والأب يطلب من الأم تسليمهم له عن طريق جمعية تراحم.

وتقدم الأب بشكوى لمحكمة التنفيذ في الدائرة العاشرة والتي يقوم بعملها رئيس المحكمة، فاستدعى رئيس المحكمة الطرفين لمحاولة الإصلاح بينهما لما فيه مصلحة الأبناء.

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وعندما اجتمع رئيس المحكمة بالطرفين في مكتبه وعلم منهما عن سبب الطلاق سعى ليس فقط لمحاولة الاتفاق على مكان الزيارة، وإنما لمحاولة الإصلاح بين الزوجين وإعادتهما لعش الزوجية.

واستطاع رئيس المحكمة إقناعهما بالرجوع لبعضهما، وبعد موافقتهما استدعى ولي المرأة ومأذون أنكحة وقام بعقد نكاحهما في مكتبه وخرجا من مكتبه زوجين بعد أن دخلاها خصمين، ليلتم شمل الأسرة مرة أخرى.

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