ريم البارودي تهاجم أحمد سعد بسبب "شيخ الحارة": "عيب اللي قولته"

علقت الفنانة ريم البارودي، على ظهور طليقها المطرب أحمد سعد، مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، وما قاله بشأن زواجها ستة أيام فقط".

وقالت "ريم"، خلال حوارها مع الإعلامية فجر السعيد مقدمة برنامج "غبقة سكوب"، الذي تقدمه الإعلامية فجر السعيد عبر شاشة "سكوب" الكويتية: "هو طالع ياخد تاره، وزي ما أنا طلعت مع شيخ الحارة هو طلع، لكن الناس شافت إن اللي عمله مش حلو، حتى لو اتجوزتني يوم عيب".

وكان الفنان أحمد سعد، ظهر خلال هذا الموسم من برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقال إنه تزوج ريم البارودي لمدة 6 أيام فقط.

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