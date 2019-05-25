حفل أمفار الخيري فساتين كشكش وإطلالات جاذبة للنجمات

أقيم على هامش فعاليات مهرجان كان 2019، حفل أمفار الخيري السنوي، الذي حضره عدد كبير من النجوم من دول العالم كافة، كما تألقت فيه النجمات بأجمل تصميمات الأزياء وأكثرها تميّزًا، من فساتين سهرة وغيرها من التصميمات الرسمية، وإطلالة كيندال جينر من بين الإطلالات التي خطفت الأنظار، وإليكِ بعض التفاصيل.

اقرأ أيضا:فساتين سهرة مثالية لأعراس الربيع من وحي مدونات الموضة

لحظة تاريخية في حياة الموضة الخاصة بكيندال جينر، حيث إنها خطفت جميع الأنظار في فستان مصنوع من طبقات من التول من الكشكش، بلون الفوشيا القوي، وكشفت دار “جيامباتيستا فالي” عن تعاونها مع علامة “اتش ام” H&M، من خلال إطلالة كيندال، حيث إنّ فستانها سيكون من بين قطع المجموعة التعاونية، وبدت فيه غاية في الأنوثة والجمال.

إطلالة لافتة اختارتها النجمة “إيفا لونغوريا” في فستان باللون الأبيض من “ألبيرتا فيريتي”، تصميمه مميز ولا سيّما التنورة المتفاوتة الأطوال، مكشوف الأكتاف ومزين بحبات ناعمة من الكريستال، نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ وأقراطًا ماسية لافتة.

اختارت النجمة الشابة “دوا ليبا” أيضًا فستانًا بتصميم دراماتيكي باللون الأحمر الحيوي من دار “فالنتينو”، مصنوعًا من طبقات من الكشكش المزينة بالريش بشكل لافت، بقصة الكتف الواحد، وقد نسقت معه صندلًا أحمر بكعب عالٍ ومجوهرات ماسية لافتة.

Advertisements

إطلالة دراماتيكية أخرى شاهدناها على السجادة الحمراء الخاصة بحفل أمفار، وكانت لعارضة الأزياء الجميلة ساره سمبايو التي اختارت فستانًا باللون الأسود من دار “أرماني” بقصة الكورسيه من الأعلى، مع تنورة منفوشة مزينة بطبقات من الريش، وزينت اللوك بأقراط ماسية ناعمة وبدت جميلة وجذابة.

شاهدي إطلالات وفساتين النجمات في حفل أمفار الخيري، الذي جرى على هامش مهرجان كان 2019، واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.

قد يهمك أيضا:موديلات فساتين سهرة للمحجبات من زهير مراد

فساتين سهرة للمحجبات تمنحك إطلالة مميزة بانتقاء الفستان المنفوش