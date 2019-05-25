ريم البارودي: أحب اللون الأسود لأنه "شيك وصريح"

قالت الفنانة ريم البارودي، إنها تحب اللون الأسود، موضحةً: "صريح ومش داخل فيه أي لغبطة ألوان".
وأضافت ريم، خلال حوارها مع الإعلامي الكويتي علي أحمد، مقدم إحدى فقرات برنامج "غبقة سكوب"، الذي تقدمه الإعلامية فجر السعيد عبر شاشة "سكوب" الكويتية، أن اللون الأسود يعبر عن "الشياكة"، مشيرةً إلى أنه من الخطأ أن يرتبط في أذهان الناس بالحزن.
وأجابت "ريم" عن سؤال طرحه عليها مقدم الفقرة وكان "أيهما أصعب.. التعود على الشخص أو أن أحبه"، قائلةً: "بالنسبة لي التعود بيبقى صعب لكن الحب ممكن منحبش أو نكره، والتعود بيبقى أصعب لحد ما نبطل الشيء اللي اتعودنا عليه".
ليرد عليها مقدم الفقرة قائلا: "لما نتعود على أشخاص ويروحون من حياتنا راح يكون علينا أصعب من التعود"، وأجابت "ريم"، وقالت: "لو هتتكلم عن أشخاص، تمام!".
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