يعتبر طبق الشوربة من الأطباق الجانبية التي يفضل تناولها الكثيرون على مائدة الطعام، كما أن أنواعها تتعدد وتختلف حسب الأذواق فيمكن إضافة الكثير من المكونات.

ويمكنك تحضير طبق شوربة الكوسة الكريمي لايت، حيث قدمت طريقتها الشيف سالي فؤاد، في برنامجها "حلو وحادق" المذاع عبر فضائية "CBC سفرة".

مقادير تحضير شوربة الكوسة الكريمي لايت

نصف كيلو كوسة مكعبات.

لتر مرقة.

كوب لبنة أو كريم تشيز.

ملعقة بصل بودرة.

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ملح.

فلفل.

طريقة تحضير شوربة الكوسة الكريمي لايت

شوحي الكوسة في الزيت ثم تبليها بالملح والفلفل والبصل البودرة.

ثم ضيفي المرقة واتركيها لتنضج ثم ضيفي اللبنة واضربيها في الخلاط وقدميها ساخنة.

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