لايف ستايل

طريقة تحضير شوربة الكوسة الكريمي لايت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يعتبر طبق الشوربة من الأطباق الجانبية التي يفضل تناولها الكثيرون على مائدة الطعام، كما أن أنواعها تتعدد وتختلف حسب الأذواق فيمكن إضافة الكثير من المكونات.

ويمكنك تحضير طبق شوربة الكوسة الكريمي لايت، حيث قدمت طريقتها الشيف سالي فؤاد، في برنامجها "حلو وحادق" المذاع عبر فضائية "CBC سفرة".

مقادير تحضير شوربة الكوسة الكريمي لايت

نصف كيلو كوسة مكعبات.

لتر مرقة.

كوب لبنة أو كريم تشيز.

ملعقة بصل بودرة.

Advertisements

ملح.

فلفل.

طريقة تحضير شوربة الكوسة الكريمي لايت

شوحي الكوسة في الزيت ثم تبليها بالملح والفلفل والبصل البودرة.

ثم ضيفي المرقة واتركيها لتنضج ثم ضيفي اللبنة واضربيها في الخلاط وقدميها ساخنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تحضير شوربة الكوسة الكريمي لايت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا