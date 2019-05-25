5 أطعمة غنية بفيتامين د

تعد أهمية فيتامين د أحد العوامل المسؤولة عن عملية امتصاص الكالسيوم والفسفور في الجسم، ويحافظ على الصحة العامة للأسنان والعظام ويقي من التعرض لأمراض القلب وتصلب الشرايين كما أنه يساعد على فقدان الوزن ويقي من الإصابة بالإنفونزا كما يحمي المرأة الحامل من التعرض إلى تسمم الحمل.

وحسبما ذكرت "الموسوعة الطبية" هناك بعض الأطعمة التي تساعد تغذي جسم الإنسان بفيتامين د:

- الأسماك الزيتية كالسلمون والتونة- اللحوم الحمراء مثل الكبدة

- صفار البيض

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- الأطعمة المدعمة بالعناصر الغذائية مثل معظم الأطعمة التي تدهن على الخبز وبعض حبوب الإفطار والفول.

جدير بالذكر أن التعرض للشمس أحد أهم مصادر الحصول على فيتامين د، وله عدة عوامل بينها نوع البشرة ولونها ومدة التعرض للشمس، وتوقيت التعرض لها، وفي أي فصل من السنة، كما أن طريقة التعرض للشمس والملابس وواقي الشمس له أهمية في امتصاص الجسم للشمس.

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