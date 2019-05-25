طريقة تحضير اللحمة بالتين وعين الجمل

التين وعين الجمل، من مكونات سفرة رمضان، ولكن غالبا ما يتم استخدامها في الحلويات، ولكن يمكن إعداد اللحمة بتلك المكونات لتعطيها طعم حلو وحادق رائع، يقدم موقع "هن" طريقة بسيطة لتحضير اللحمة بعين الجمل والتين. المكونات كيلو لحم سمن بصل مقطع ملح وفلفل حسب الرغبة رشة زنجبيل بودرة كسبرة ناشفة بهارات رشة جوزة الطيب كوب تين مجفف Advertisements 1/2 كوب عين جمل الطريقة تتبل اللحم بالملح والفلفل، وتشوح في السمن. يضاف البصل ويشوح مع اللحم. تضاف كل البهارات. يوضع اللحم في إناء ويدخل الفرن، ثم يضاف الماء. يدخل الفرن لمدة 20 دقيقة. يضاف التين وعين الجمل للطاجن السابق، بعد 20 دقيقة. يدخل الفرن مرة أخرى حتى تمام النضوج. ​

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