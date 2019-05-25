أعراض قرحة المعدة

هناك عدد من الأعراض المرتبطة بقرحة المعدة، وشدة تلك الأعراض تعتمد على شدة القرحة، ولعل أكثر الأعراض شيوعًا هو الإحساس بالحرقة أو الألم في منتصف البطن بين الصدر و"السرة".

عادة، ما يكون الألم أكثر حدة عندما تكون معدتك فارغة، ويمكن أن تستمر لبضع دقائق إلى عدة ساعات، وتشتمل أعراض القرحة ما يلي:

ألم خفيف في المعدة

ويظهر الألم في منطقة وسط البطن تقريبا.

فقدان الوزن

بسبب قلة الطعام، عادة ما يصاحب قرحة المعدة فقدان الوزن.

عدم الرغبة في تناول الطعام

وذلك بسبب الأم لمزمن المصاحب لقرحة المعدة.

الغثيان أو القيء

عادة ما يأتي بعد تناول أطعمة مهيجة للمعدة مثل البهارات والشطة.

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الانتفاخ

وهو انتفاخ في البطن، وشعور بالامتلاء دوما.

حرقة وتجشؤ

وهو إحساس حارق في الصدر الألم الذي قد يتحسن عندما تأكل أو تشرب أو تأخذ مضادات الحموضة.

فقر الدم

يمكن أن يشمل أعراضه التعب، وضيق التنفس، أو شحوب الجلد.

تحدث إلى طبيبك إذا كان لديك أي أعراض لقرحة المعدة. على الرغم من أن الشعور بعدم الراحة قد يكون خفيفًا، إلا أن القرح يمكن أن تزداد سوءًا إذا لم تتم معالجتها. قرحة النزيف يمكن أن تصبح مهددة للحياة.

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