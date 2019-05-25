"جوتشي" تستعيد موضة "الريتو" بمجموعتها الصيفية من نظارات الشمس

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بالصور| حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية.. "جوتشي" أفضل علامة تجارية للعام أطلقت "جوتشي" مجموعتها الجديدة لصيف 2020، مستعيدة روح "الريتو" بنظارات "ماسك ضخمة" ومرصعة بالمجوهرات. وتتراوح سعر المجموعة بين 350 دولارا وألف وربعمائة وخمسين دولارا للواحدة. جدير بالذكر أن "الريترو" هي حركة فنية نتجت من جيل الشباب ضد قيم والديهم، خلال فترة الستينات من العصر الماضي في أوروبا، واهتمت برفض النمط الكلاسيكي التقليدي ذو الزخارف الكثيرة والتفصيلية ذات ألوان الذهب الغني، لصالح من أجل اتجاه عصري بسيط، واهتموا في النمط الجديد باستخدام الألوان المليئة بالحياة والبساطة كالأخضر والأصفر والأحمر والأشكال الهندسية المتعددة. Advertisements ​

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