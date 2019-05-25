نشرت الفنانة رانيا يوسف، فيديو لها برفقة أصدقاء المدرسة خلال إفطار رمضاني، معربة عن سعادتها بذلك اللقاء مرة أخرى.
وكتبت يوسف على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "بعد 25 سنة اتجمعنا تاني، أنا وصديقات مدرستي Saint Clare's College، سعيدة بلمتنا على الفطار النهارده وافتكرنا ذكرياتنا الجميلة.. يا رب دايما متجمعين".
وأضافت في فيديو آخر: "مفيش أحسن من لمة الصحاب وبالذات أصحاب زمان".
جدير بالذكر أن أحدث ظهور للفنانة رانيا يوسف خلال استضافتها في برنامج "شيخ الحارة" مع المذيعة بسمة وهبة الذي يقدم في قناة القاهرة والناس.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| بعد 25 عاما.. رانيا يوسف مع "أصحاب المدرسة": "مفيش أحلى من اللمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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