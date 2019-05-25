شكرت سمير غانم وهاني البحيري.. كواليس إطلالة هنا شيحة في "بدل الحدوتة تلاتة"

نشرت الفنانة هنا شيحة، صورا من مسلسلها الرمضان "بدل الحدوتة تلاتة"، الذي ظهرت فيه بإطلالة شقراء ومكياج سموكي. وقدمت هنا الشكر لمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري على تصميمه فستان الزفاف الذي ظهرت به في الحلقة السابعة عشر، من المسلسل، كما ظهرت مع النجم سمير غانم معلقة على صورته: "مع الأستاذ سمير غانم.. بحبك قوي.. شرف كبير قوي إني أتصور معاك ووقفت جنبك في مشهد واحد". Advertisements جدير بالذكر أن هنا شيحة، ظهرت خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" بطولة دنيا سمير غانم، برفقة زوجها الفنان أحمد فلوكس، مجسدين شخصيات "تيكو" الذي يجسد شخصيته فلوكس، و"ريكو" التي تؤديها هنا، وهما اثنان من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، اللذان تتابعهما "لهفة" دنيا سمير غانم، ويستعدان لزفافهما الذي أعلنا عنه لجمهورهما. ​

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