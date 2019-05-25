جورج وسوف: "غلطت لما اتجوزت مرتين.. كان لازم أتجوز التالتة"

قال المطرب السوري جورج وسوف، إنه لم يندم على أي شيء في حياته، لافتًا إلى أنه تعلم من الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو"، عبر شاشة "النهار": "غلطت لما اتجوزت مرتين، كان لازم أتجوز مرة تالتة".

وعن عزاء المطرب اللبناني الراحل وديع الصافي، قال "أبو وديع"، إنه لا يليق به، مشيرًا إلى أن "الصافي لم يكرم في حياته أو في مماته.

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وعن عزاء النجمة اللبنانية صباح، قال: "عملوا لها حاجة حلوة الحمد لله".

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