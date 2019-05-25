الامارات | «بيت الخير» تقدّم 26 ألف وجبة إفطار صائم يومياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «بيت الخير» تقدّم 26 ألف وجبة إفطار صائم يومياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، بزيارة تفقدية لخيمة زايد الخير في المحيصنة الثانية، للاطلاع على سير العمل في الخيمة التي تستقبل يومياً 4000 صائم من العمال الذين يسكنون المنطقة.

وكان في استقبال اللواء بن سرور نائب مدير عام «بيت الخير» سعيد مبارك المزروعي، الذي أكد أن تنظيم مشروع المفاطر يعد عملية مميزة ونوعية في «بيت الخير»، حيث يتم توخي الحذر والأمانة في التدقيق على الوجبات، مشيراً إلى جهود الجمعية لتطوير العمل في هذا الإطار، لتكون عند ثقة الداعمين دائماً، حيث سينفذ المشروع في المستقبل القريب بطرق مبتكرة أكثر، بإبداع جديد يحقق مزيداً من النجاح والصدقية.

وأعلنت «بيت الخير» أن مشروع مفاطر رمضان يحقق تقدماً كل يوم، بسبب إقبال الداعمين على التبرع بالوجبات لتفطير الصائمين من خلال خيم الجمعية. وكانت مدير شؤون الأفرع، حليمة الظنحاني، ترافقها مدير فرع الفجيرة، جواهر الظنحاني، وعدد من موظفات الفرع، قد قمن بزيارة خيمة الجمعية في إمارة الفجيرة، التي أقيمت في منطقة الحيل، وتتسع لما يزيد على 1000 صائم، وتفقدن سير العمل وجودة الوجبات. ووجهت الجمعية الشكر والتقدير للمحسنين الكرام والداعمين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، الذين تعاونوا على إنجاح المشروع، وأشادت بالدعم اللوجستي الذي قدمته المؤسسات المعنية في دبي والإمارات الأخرى، وبشكل خاص القيادة العامة لشرطة دبي، التي تقوم بدوريات لحفظ الأمن حول الخيم المكتظة، وتنظيم محاضرات توعية للعمال قبيل الإفطار، كما وجهت الشكر لهيئة كهرباء ومياه دبي، والهيئة الاتحادية للكهرباء، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.