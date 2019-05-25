الامارات | «شورى الشباب» يطالب بتطبيق للتبليغ عن التنمّر بين الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن «شورى الشباب» يطالب بتطبيق للتبليغ عن التنمّر بين الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد أعضاء شورى شباب الشارقة أهمية التعاون والعمل المشترك في مواجهة ظاهرة التنمر على الأطفال بالمدارس، مطالبين باستحداث تطبيق إلكتروني إماراتي مخصص للأطفال واليافعين، وأولياء الأمور، يمكن تقديم الشكاوى من خلاله، والتواصل عبره مع أخصائيين اجتماعيين وتربويين ومعالجين نفسيين، مشيرين - في الوقت ذاته - إلى أثر تخصيص لجان وحصص توعوية داخل المدارس في رفع وعي الطلاب بخطورة وأثر هذه الظاهرة، والحد منها عبر برامج تعليمية ونفسية.

جاء ذلك خلال الجلسة الشبابية الأولى لشورى شباب الشارقة، التي نظمتها ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة، التابعتان لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تحت عنوان «التنمر.. بين الأسباب والآثار»، استضافت خلالها 80 عضواً وعضوة من شورى شباب الشارقة، وكلاً من رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عفاف المري، ومدير إدارة التثقيف الاجتماعي لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، مريم إبراهيم القصير، ومدير إدارة الطفولة المبكرة في مجلس الشارقة للتعليم، مريم جابر الشامسي، ورئيس قسم شؤون المتعلمين في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، طاهر أحمد المحرزي، حيث أجابوا خلالها عن أسئلة الشباب والفتيات، ومناقشة رؤيتهم للظاهرة، وحلولهم واقتراحاتهم لها.

من جانبها، قالت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مديرة سجايا فتيات الشارقة نائب رئيس اللجنة العليا لشورى شباب الشارقة: «تأتي هذه الجلسة انطلاقاً من الرؤية التي كرّسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في تعزيز فرص مشاركة الشباب في اتخاذ القرار، ودعم تجاربهم القيادية ليكونوا قادرين على تحقيق تطلعات إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شكلت الجلسة فرصة للوصول إلى جملة من الاقتراحات والحلول النوعية والمميزة في مواجهة ظاهرة التنمّر على الأطفال واليافعين».