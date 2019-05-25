الامارات | شرطة العاصمة تكرّم الفائزين بجوائز التنافسية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة العاصمة تكرّم الفائزين بجوائز التنافسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت مديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، المراكز والأقسام والأفراد الفائزين بجوائز التنافسية للربع الأول من العام الجاري.

وأثنى مدير المديرية، العقيد حمد عبدالله النيادي، خلال التكريم، على الجهود المتميزة التي أسهمت في تحقيق مؤشرات الريادة ضمن العمل الشرطي التطويري، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تقدير المتميزين وتحفيزهم لدفع مسيرة العمل والإنجاز.

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وحصد مركز شرطة المدينة جائزة التنافسية لفئة المراكز الشرطية الشاملة، بينما حصل قسم الشؤون الإدارية على جائزة أفضل الأقسام للأداء المتميز.

واستحق مدير مركز شرطة المدينة، المقدم سعيد حميد الظاهري، جائزة «أفضل مدير مركز شرطة»، ونال جائزة «أفضل نائب مدير مركز لشؤون العمليات»، المقدم عيسى محمود، من مركز شرطة المدينة، أما جائزة «أفضل نائب مدير مركز لشؤون الجريمة»، فكانت من نصيب الرائد عبدالله الراشدي، من مركز شرطة الشعبية.

وحضر حفل التكريم، نائب مدير المديرية للشؤون الإدارية والعمليات، العقيد محمد حسين خوري، ونائب مدير المديرية لشؤون المراكز، المقدم محمد علي الظاهري، وعدد من الضباط.