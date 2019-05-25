الامارات | تايلور سويفت: سلامة جمهوري أولويتي

شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت: سلامة جمهوري أولويتي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشعر تايلور سويفت بأنها أقل توتراً وقلقاً مع اقترابها من سن الـ30، لكن نجمة البوب الأميركية تقول إن مسائل الأمن في حفلاتها تشغل حيزاً من اهتمامها، وتأخذ ذلك بجدية، مشيرة إلى أن سلامة جمهورها هي أولويتها الأولى.
وقالت سويفت لوكالة الأنباء الألمانية في برلين، عندما سئلت عن تجاربها في الملاحقة والتهديد بالإرهاب في الحفلات الموسيقية: «أعتقد أنه مع الخوف تكون هناك مشاعر متقلبة».
وأضافت سويفت (29 عاماً): «خوفي يشتعل عندما تكون هناك حوادث طوال الوقت. كما تعلمون، عندما يحاول شخص ما اقتحام أحد منازلي، أو أن يكون هناك عمل عنيف يحدث في العالم».
وأثارت الهجمات الإرهابية على الحراس في باريس ومانشستر، مخاوف من أن الأحداث الموسيقية الحية أصبحت أهدافاً للعنف.
وأكدت سويفت أن سلامة جمهورها «هي الأولوية الأولى». وتابعت: «لقد كنا محظوظين للغاية، لكنني لا أعتبر ذلك أمراً مفروغاً منه».
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