أسبوع يزخر بالمناكفات والاضطرابات لمواليد برج الثور

مهنيًا: قد يحاول البعض احباطك او أن يشكك بمزياك كن متنبها وحريصا حاذر الحوادث والتهور، كما التراجع الصحي أن العنوان البارز مسؤوليات وامتحانات وواجبات متنوعة، لذلك وسوف تحتاج إلى التخطيط السليم والهادىء يوم السبت تحت تاثير القمر من برج الدلو المعاكس الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الجوزاء، حاذر من سؤ تفاهم والابتعاد عن المناكفات والاضطرابات حافظ على ممتلكاتك ومكتسباتك لا تغامر ولا تبادر إلى اثارة المواضبع الحساسة، ولا تبدأ جديدًا كي لا تخيب آمالك ولا تتسرع باطلاق الاحكام.

سوف تشعر بالرضى والارتياح مع وصول القمر إلى الحوت الذي يشكل مربعا مع الشمس في برج الجوزاء يومي الاحد والاثنين، الذي يقدم لك الدعم والتأييد والتفهم والاستيعاب كما يحمل اليك الطاقة التي تساعدك وتخدم مصالحك وتقضي فترة واعدة ممتازة وناجحة وتلفت الانظار الى كفائتك وقدراتك المهنية والادارية تعود وتتراجع المعنويات ويتعكر المزاج وتبدو غير راض عما يحصل مع وصول القمر إلى برج الحمل المواجه لبرجك يومي الثلاثاء والاربعاء فتدخل في مرحلة خمول وركود فتكون الحلقة الاضعف انها مرحلة هدوء تأمل روتين فلا تتوقع ان

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تحصل على ما تريد ايام مخيبة للامال لا يوجد اي نتيجة انتبه من المشاكل وحاول الابتعاد عن المشاكسات والمواجهات ولا تجعل القلق ياخذك إلى حدود الهواجس والاوهام والتوتر، ولا تستسلم للاحباط واحم استقرارك الصحي والاجتماعي تتبدل الظروف وتعود الحظوظ الى جانبك مع وصول القمر إلى برجك يومي الخميس والجمعة فتحتفل وتنتصر لذلك حضر نفسك لانقلاب لمصلحتك تقدم انفراج تفهم ومفاجآت سارة.

عاطفيًا: تحلم في تغيير حياتك او بتخطي بعض التقاليد في هذه الفترة المناسبة والتاثيرات الايجابية لكوكب الزهرة كوكبك الحاكم المتنقل في برجك الذي يتحدث عن لقاءات، خاصة وغرام وعواطف حارة وانسجام، وقد تتلقى الدعوات الكثيرة والعروض المميزة التي تتجاوب معها للعازب تشعر بالثقة المتبادلة ويؤدي الحبيب دورًا إيجابيًا في إيجاد المخارج والحلول للتوصل إلى الاستقرار والارتباط.