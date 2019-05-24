سحور اليوم على مائدة رمضان.. فول وبيض مدحرج وجبنة قديمة

لابد أن تحتوي مائدة السحور عل كافة العناصير الغذائية المهمة، مع الحفاظ على تناول المشروبات التي تقلل الجوع والعطش، ويقدم "هن" مائدة سحور رمضان.

يمكن تقديم الفول قليل الملح، ويضاف إليه البصل والطماطم.

شرائح من الخيار المقطع حيث يقلل من الشعور بالعطش.

جبنة قديمة، ولكن يجب أن تكون خفيفة الملح، لأن الملح يزيد من الشعور بالعطش.

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بيض مدحرج، ويحضر عن طريقة سلق البيض وقليه في السمن البلدي.

كوب من الزبادي.

يجب مراعاة شرب كميات متوازنة من الماء من السحور وحتى الإفطار.

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