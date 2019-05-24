بالصور| أول فوتوسيشن لعروسين أعلى كوبري روض الفرج المعلق

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اختار عروسان محور روض الفرج إجراء جلسة التصوير الخاصة بهما، لتنال الصور إعجاب رواد مواقع التواصل الذين تداولو الصور على نطاق واسع، معبرين عن إعجابهم به وبالإنجاز المصري الكبير.

وظهر العروسان يرتديان الملابس الكاجوال والتقطا صورًا لهما في فترة الغروب لتصبح أولى جلسات التصوير الكاملة التي تتم أعلى الكوبري.

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح الكوبري ومحور روض الفرج منذ أيام قليلة ماضية ليتحول سريعًا إلى أحد أبرز المزارات الخاصة للمصريين في الأونة الأخيرة، خاصة بعدما أعلن عن دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض كوبري معلق في العالم، بجانب الجسر الزجاجي عليه الذي اعتبره المصريون مقصدا سياحيا.

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