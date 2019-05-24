كسكسي وحريرة.. الجالية المغربية تنظم إفطارا جماعيا بالإسكندرية

نظمت الجالية المغربية، بمصر، إفطارًا جماعيًا، اليوم، بأحد مطاعم المنتزه في الإسكندرية، وذلك بمشاركة عدد كبير من أفراد الجالية، والصحفيين، فضلا عن حضور الفنانة إيناس عز الدين، والمطرب أبوالليف.
وضمت طاولة الإفطار الذي أقيم على البحر، العديد من الأكلات المغربية، اشهرها الكسكسي باللحم، وشوربة الحريرة، والمحاشي والفطائر.
وأعربت، خبيرة التجميل، بهية المغربية، إحدى منظمي الحفل، خلال لـ "هن" عن سعادتها بالتجمع والتنظيم، موضحة أن هذا التجمع يقام بشكل سنوي، ويجمع معظم المغاربة في مصر.
وامتد الافطار، لحفل غنائي داخل المطعم، حتى الساعة الـ 10 مساء.
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