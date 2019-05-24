كندة علوش تطلق هاشتاج "زكاتي للاجئين" من مخيم البقاع اللبناني

ظهرت الفنانة السورية كندة علوش، في أحدث صورها التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، في صورة جماعية لها برفقة عدد من الأطفال اللاجئين في الأراضي اللبنانية بالبقاع، ضمن القوافل الإنسانية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكتبت كندة، تدوينة قصيرة معلقة على الصورة: "يوم رائع قضيناه مع ولاد بلدي بالبقاع عشنا مع الأسر والأطفال يلي عم يلعبوا رغم كل شي عّم يضحكوا من قلبن كلن طاقة وكلن أمل الي صار ماكسرن.. اليوم برمضان خلونا نكون أقرب الن خلونا نتذكرن بزكاتنا بصلاتنا بوقتنا بمحبتنا.. هنن بيستاهلو شكراً".

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وطالبت النجمة السورية بدعم اللاجئين خلال التبرع بالزكاة لهم، مطلقة هاشتاج "#زكاتي_للاجئين".

جدير بالذكر أن الفنانة السورية قد عرضت منذ أيام فستان زفافها للبيع، معلنة تبرعها بقيمته لصالح الجمعيات الخيرية.

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