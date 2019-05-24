ليلى غفران: "معملتش عمليات تجميل ورحمة بنتي"

أعربت المطربة ليلى غفران، عن عدم تأييدها لعمليات التجميل، قائلة، "عملت بوتوكس وفيلر بس".

وقالت، خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة" عبر شاشة "القاهرة والناس" وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، اليوم، "معملتش عمليات تجميل ورحمة بنتي، وعملت منخاري علشان كان في كسر وفيلر وبوتكس".

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وأشارت إلى مرضها المفاجئ الذي أخفته عن الناس، قائلة، "بأمن بربنا وكل حاجة ربنا عاوزها قدر الله وماشاء فعل، وقعت وتعرضت لإغماء، وأصيبت بذبحة صدرية".

جدير بالذكر أن برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي في شهر رمضان، استضافة في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة.

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