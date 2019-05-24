"القومي للمرأة" يشكر غادة والي لتطوير أوضاع الحضانات

يتوجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، و فروعه بالمحافظات، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لتخصيص تمويل بقيمة 50 مليون جنيه لتطوير وتوفيق أوضاع الحضانات القائمة من خلال تقديم قروض بدون فوائد من البنك لأصحاب الحضانات، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة وذلك ضمن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بالدور الكبير لوزارة التضامن الاجتماعي في مشروع تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات لما له من أثر اجتماعي تنموي كبير على المرأة والأسرة المصرية وذلك بتوفير بيئة مناسبة صديقة للمرأة فى العمل، باﻹضافة إلى شعور المرأة باﻷمان عندما تذهب لعملها و تترك أبناءها في مكان ملائم.

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