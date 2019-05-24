يتوجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، و فروعه بالمحافظات، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لتخصيص تمويل بقيمة 50 مليون جنيه لتطوير وتوفيق أوضاع الحضانات القائمة من خلال تقديم قروض بدون فوائد من البنك لأصحاب الحضانات، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة وذلك ضمن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر.
وأشادت الدكتورة مايا مرسى بالدور الكبير لوزارة التضامن الاجتماعي في مشروع تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات لما له من أثر اجتماعي تنموي كبير على المرأة والأسرة المصرية وذلك بتوفير بيئة مناسبة صديقة للمرأة فى العمل، باﻹضافة إلى شعور المرأة باﻷمان عندما تذهب لعملها و تترك أبناءها في مكان ملائم.
كانت هذه تفاصيل خبر "القومي للمرأة" يشكر غادة والي لتطوير أوضاع الحضانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.