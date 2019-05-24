انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة أحد أبرز شيوخ الدعوة في موريتانيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 09:50 مساءً - أعلن، اليوم الجمعة، عن وفاة رئيس منتدى العلماء والأئمة في موريتانيا الشيخ محمد الأمين ولد الحسن، من جراء وعكة صحية تعرّض لها، ونقل على إثرها إلى مركز أمراض القلب بالعاصمة نواكشوط.

ويعد ولد الحسن أحد أشهر العلماء والدعاة في موريتانيا، وخرج في محضرته بنواكشوط مئات الطلبة والعلماء.

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واشتهر ولد الحسن من خلال مسجده قرب السوق المركزى ( مسجد الشرفاء)، ومحضرة العون التى تعتبر من أبرز محاضر البلاد.

وبينت مصادر إعلامية محلية أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ، أعطى تعليماته بشأن تجهيز طائرة خاصة لنقل جثمان العلامة ولد الحسن إلى مدينة كيفه مسقط رأسه.