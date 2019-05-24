ليلى غفران: "صحيت من النوم لقيت جوزي بيخوني.. كان بيغير زيت"

قالت المطربة المغربية ليلى غفران، إن أحد أزواجها خانها وشاهدته بعينها، "كنت نايمة في البيت، وصحيت فجأة، وشوفته بيخوني، كان عاوز ينوع، بالمصري بيغير زيت".
وأضافت ليلى غفران، خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة" عبر شاشة "القاهرة والناس" مع الإعلامية بسمة وهبة، اليوم، أنها بمجرد كشفها لخيانته، طُلقت منه على الفور.
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