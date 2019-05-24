ليلى غفران عن زيجاتها الخمس: "مش عيب.. وكلهم صحابي لحد دلوقتي"

وصفت المطربة المغربية ليلى غفران، أحد أزواجها بأنه "كان من الغلطات الكبيرة جدا في حياتها، والتي لم تستوعبها إلا بعد الزواج".

وقالت، خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة" عبر شاشة "القاهرة والناس" مع الإعلامية بسمة وهبة، اليوم، "كان يصغرني سنا، ومكنتش أعرف إن ده هيعمل مشاكل، كان الفارق يصل لـ20 عاما، كان أد بناتي، وكان في فرق ثقافي وعقلي واجتماعي".

وأضافت، "دفعت ثمن شهرتي حريتي وحرماني من بناتي بسبب الشغل والسفر، الفنان لما بيبقى معروف بيتحرم وبتتقيد حريته".

وتابعت، "تزوجت 5 مرات، ولا أرى أن الزواج والانفصال ليس عيبا أو حراما.. العيب فيا، حصل ظروف في بعض منهم ومنهم اختيارات خاطئة، وهم أصدقائي حتى الآن".

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