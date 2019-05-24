ليلى غفران: "قفشت جوزي مع الخدامة.. وعشت على الموز 15 يوم"

قالت المطربة المغربية ليلى غفران، إنها تعرضت للخيانة من أحد أزواجها، وكان يخونها مع الخادمة بالمنزل، "قفشت جوزي مع الخدامة"، ورفضت ليلى غفران الإفصاح عن هوية زوجها أو ذكر اسمه.

وقالت ليلى غفران إن أحد أزواجها كان يغير منها كثيرا، حينما كانت تغني في أحد الحفلات، وتهافت عليها المعجبون، ولم يهتم أحد بزوجها أو يلتفت لها.

وتحدثت ليلى غفران خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة" عبر شاشة "القاهرة والناس" مع الإعلامية بسمة وهبة، عن زيارتها لساحل العاج لإحياء حفلات هناك، موضحة أن أصدقاءها حذروها من تناول الأكلات في هذا البلد، نظرا لما ينتشر بها من أوبئة مثل الملاريا، وظلت تأكل الموز لمدة 15 يوما، قائلة "عشت على الموز زي القرود، طلبت منهم في الفندق موز بقيت بأكل موز فطار غدا عشا، وخسيت بقيت زي المسمار".

​