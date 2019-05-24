كيم كاردشيان تدفع لمربية أطفالها مليون و900 ألف جنيه شهريا

أصبحت المربية التي تعتني بالأطفال مع الأم من الضروريات، خاصة إذا كانت الأم عاملة، ولكن ما إذا كانت تلك الأم هي كيم كاردشيان، حيث كشفت صحيفة ميرور البريطانية عن المبالغ الضخمة التي تدفعها "كاردشيان" لتربية أولادها الأربعة.

وقالت مصادر مقربة من نجمة تلفزيون الواقع- بحسب "ميرور"، إن كيم كاردشيان تحاول ألا يحتاج أولادها لأي شيء خلال تربيتهم، فهي لديها نورث البالغة من عمر 5 سنوات، وسانت البالغ من العمر 3 سنوات، وشيكاغو التي تبلغ من العمر عامًا واحدًا، فضلًا عن المولود الجديد الرابع.

Advertisements

وتوظف كيم ووكانييه فريقًا كاملًا من المربين، الذي يعملون طوال الوقت على تربية الأطفال، وتبلغ فاتورة المربية وحدها أكثر من مليون جنيه استرليني سنويا، أي حوالي 100 ألف جنيه استرليني شهريا، وهو ما يعادل مليون و900 ألف جنيه مصري كل شهر.

ولا تترك المربية الأطفال في أي وقت، خاصة وقت الخرج حيث تنشغل كيم ويحتاج الأطفال إلى رعاية، وأشارت تقارير إلى أن تكلفة المربيات أصبحت باهظة الثمن للغاية، وبإضافة راتب الطهاة والعاملين في البيت، فإن رعاية أسرة كاردشيان تتكلف ملايين الدولارات شهريًا.

​