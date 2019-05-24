سيدة تترك مجوهرات تبلغ قيمتها 3.5 مليون يورو داخل طائرة فرنسية

تركت سيدة، في لحظة نسيان، مجوهرات بلغت قيمتها 3.5 مليون يورو، بالطائرة التي كانت تقلها من بريطانيا إلى فرنسا، حيث كانت متجهة للمغنية ريتا أورا، لارتدائها المجوهرات في مهرجان كان السينمائي الدولي، وذلك في واقعة غير مألوفة.

وبحسب ما ذكره موقع "لوباريزيان" الفرنسي، أن السيدة كانت في طريقها للمغنية لارتداء المجوهرات في مهرجان كان، الذي يعتبر واجهة إعلانية لدور الأزياء والمجوهرات في العالم، فاستقلت السيدة بالطائرة في 16 مايو الجاري.

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وعقب خروجها من مطار "نيس"، أدركت السيدة أنها نسيت حقائبها داخل الطائرة وأيضًا معطفها، وعلق أحد أفراد الشرطة: "يا له من ذهن غائب هذا الذي ينسى الملايين في الطائرة".

وما كان في إمكان السيدة إلا أن عادت مرة أخرى إلى مطار لندن "لوتن"، حيث بدأت رحلتها، وتمكنت من استعادة المجوهرات وحقائبها ومعطفها.

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