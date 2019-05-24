انت الان تتابع تفاصيل خبر الحرائق تلتهم مئات الدونمات بالعراق.. والبرلمان: مؤامرة خارجية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 06:50 مساءً - أتت الحرائق التي اشتعلت في العراق خلال الساعات الـ24 الماضية على 770 دونماً من محصولي الحنطة والشعير في محافظات متفرقة من البلاد، وفق تأكيدات مديرية الدفاع المدني.

وأكدت مديرية الدفاع المدني العراقي، في تصريح لها، عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن 50 دونماً من محصول الشعير من أصل 1050 تعرضت للحريق في قرية وادي المر بمحافظة نينوى.

وقال الدفاع المدني: "احترق 20 دونماً من محصول الشعير من أصل 1020 في قرية المفلكة التابعة للمحافظة".

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وأضافت المديرية: إن "خمسة دونمات من محصول الشعير من أصل ألف دونم، احترقت في ناحية تلعفر بمحافظة نينوى، إضافة إلى 667 دونماً من محصول الحنطة من أصل 4 آلاف دونم ضمن ناحية آمرلي بمحافظة صلاح الدين، ناهيك عن 4 دونمات من محصول الحنطة من أصل 6 في قضاء خانقين بمحافظة ديالى".

بدورها اتهمت لجنة الزراعة في مجلس النواب العراقي جهات خارجية وداخلية لم تسمها بالوقوف وراء حوادث الحرق، لمنع العراق من الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة.

وقال رئيس لجنة الزراعة النيابية، سلام الشمري، في بيان إن العراق يتعرض إلى "مؤامرة خارجية" تستهدف تدمير اقتصاده.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في يناير الماضي أن إنتاج القمح المحلي في موسم 2018-2019 سيصل لنحو ثلاثة ملايين طن بفضل زيادة الأمطار.