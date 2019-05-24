بالصور| رئيسة المجلس القومي للمرأة تستقبل الطفلة مايا "بنت مصر"

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في مكتبها أمس، الطفلة مايا أحمد الديب (7 سنوات)، وذلك بعد أن أرسلت الطفلة فيديو مصور للدكتورة مايا، وهي تؤدي أغنية إعلان بنك مصر في رمضان 2019 "أنا ابن مصر.. انا ضد الكسر" بصوتها، وطلبت في رسالتها مقابلتها شخصياً.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالطفلة "الموهوبة" مايا في مكتبها، وأعربت عن إعجابها الشديد بموهبتها وبأداء الأغنية بهذا الشكل المتميز، وبشجاعتها في هذا السن الصغير، متوقعه أن يكون لها مستقبل باهر، وقامت بتشجيعها على ثقل موهبتها بالدراسة والتدريب مع متخصصين، متمنية لها النجاح والتوفيق في المستقبل، وفقا لبيان صادر عن المجلس القومي للمرأة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي للطفلة أنها ستتابع فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة القادمة.

وجهت رئيسة المجلس سؤال للطفلة مايا عن أحلامها وماذا تريد أن تصبح في المستقبل؟ فأجابت الصغيرة بدون تردد انها تتمنى أن تكون رئيسة المجلس القومي للمرأة عندما تكبر.

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جدير بالذكر، أن بنك مصر كان قد قام بتضمين شعار حملة المجلس القومي للمرأة "التاء المربوطة سر قوتك" ضمن إعلانه الجديد الذي يعرض على شاشات التلفزيون، في رمضان 2019، في إشارة لأهمية الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع في جميع المجالات.

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