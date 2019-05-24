صور| "الخير فينا".. مبادرة لبيع الملابس الحريمي بأسعار مخفضة في أبو زعبل

أطلق جروب "أخر أخبار أبو زعبل"، مبادرة لبيع الملابس الحريمي، والإكسسوارات، بأسعار مخفضة، مساهمة من الجروب في توفير الملابس للفتيات والسيدات بأسعار المصنع، في ظل ارتفاع أسعار الملابس في المعارض والمحلات التجارية.

وقال المهندس تامر أمين، منسق المبادرة، إن فكرة تدشين معرض الملابس جاءت بعد أن شهدت أسواق الملابس الجاهزة ارتفاعا شديدا في الأسعار، وهو ما أدى إلى عزوف الفتيات والسيدات محدودي الدخل والبسطاء على شراء الملابس لأولادهم، مضيفا: "لذلك حاولنا إدخال الفرحة والسرور إلى نفوسهم، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك".

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وأضاف، منسق المبادرة، أنه جرى الاتفاق مع عدد من أصحاب مصانع الملابس الجاهزة لعرض منتجاتهم داخل المعرض بسعر الجملة، حيث تبدأ سعر القطعة الواحده من 40 جنيها، حتى 170 جنيها للطقم الواحد.

وأشار إلى أن المعرض يستمر لمدة 15 يوما، ويستقبل المواطنين يوميا بدءا من الساعه الثامنة مساء عقب الإفطار، حتى الساعة الواحدة صباحا، بجوار معرض السعودي للأدوات الصحية بمنطقة أبو زعبل.

ولفت إلى أن المعرض لقي إقبالا كبيرا من المواطنين في الساعات الأولى من افتتاحه، نظرا لجودة المنتجات والملابس المعروضة، وأسعارها المنخفضة التي تعد في متناول الأسر محدودة الدخل، مقارنة بأسعار الملابس المرتفعة في المولات والمحلات التجارية الأخرى.

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