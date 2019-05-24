"الفلوس مش كل حاجة".. فتاة تبحث عن السعادة رغم زواجها: أنا لسه بنت"

طبيب مرموق، شقة وسيارة، وعيادة، كل ما ترغب أنثى فيه وجدته "ر.أ"، في زوجها المستقبلي الذي تعرفت عليه قبل عام ونصف العام في العيادة، وجرت الخطبة بينهما، ولكنها لم تتوقع أن تصبح القصة بهذا السوء بمرور الأيام بينهما ناقصة.

تقول "ر" لمحكمة أسرة "زنانيري"، حيث أقامت دعوى "خلع" حملت رقم 2190 لسنة 2018، إن زوجها عوض هذا النقص بالخروج، والسفر وإغداق الهدايا عليها بكثرة، ولكنها لم تستطلع أن تحتمل عدم وجوده أكثر من ذلك.

سنة زواج دون أن يلمسها زوجها، ظلت عذراء، في البداية شعرت بأنه ربما يكون إجهاده هو سبب بعده عنها، ولكن بمرور الوقت بدأت تملح له لإقامة علاقة زوجية طبيعية دون فائدة، ثم بدأت تقترح الذهاب لطبيب ليحلا المشكلة معا، ولكن كرر رفضه.

لجأت الزوجة البالغة من العمر 28 عاما لوالد زوجها الطبيب البالغ من العمر 37 عاما، ولكنها فوجئت برد فعل هجومي عليها، فقد أكد الأب، أن ابنه "زي الفل"، وبأن "ر" تريد أن تسوأ سمعة الطبيب المرموق لأنها من طبقة اجتماعية دنيا.

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تقول "ر"، "كان نفسي أتجوز وأخلف، ويكون عندي أسرة بس، ومعايا تقرير الطب الشرعي بيقول إن أنا لسه بنت زي ما أنا، ولو كنت عايزة أسوأ سمعته كنت رفعت قضية طلاق، بس أنا عايزة اخلعه وعايزة حريتي عشان أروح أكون أسرة".

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