تعرفي على مميزات وعيوب الآيلاينر التاتو قبل تطبيقه

يعتبر تطبيق الآيلاينر إحدى الخطوات الهامة التي نقوم بها ضمن مكياجنا اليومي.

خاصة وأن أغلبنا يستغرق وقت طويل في الحصول على رسمة صحيحة تناسب العين، وكذلك محاولة تطابق العينين معاً.

لهذا نعتقد أن الحل المثالي والذي قد يخلصنا من كل هذه المشاكل هو تطبيق الآيلاينر التاتو.

بحثنا كثيراً قبل تطبيقه ووجدنا أنه له بعض المميزات والعيوب أيضاً والتي نشاركك بها في النقاط التالية.

متى يجب إتخاذ قرار عمل الآيلاينر التاتو؟

يبدو اختيار الآيلاينر التاتو مثالي في بعض الحالات وهي

١- إذا كنتِ تعانين بشكل مستمر من مشكلة إزالة رسمة الآيلاينر، أو أن يكون ملطخ بعد مرور ساعات من تطبيقه.

٢- إن كنتِ لا تستطيعين تثبيت يديك أثناء تطبيقه وليس من السهل الحصول على رسمة متطابقة لكلتا العينين.

3- للسيدات التي تخشى التعرق المتزايد الذي يؤدي إلى إزالة المكياج.

٤- السيدات اللاتي يمارسن الرياضة باستمرار، وتريد الحصول على مكياج ثابت طوال الوقت.

مميزات الآيلاينر التاتو

١- لن تكوني بحاجة إلى تطبيق رسمة الآيلاينر بشكل يومي وإزالتها في نهاية كل يوم.

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٢- بإمكانك اختيار رسمة الآيلاينر المفضلة لكِ كي يتم تطبيقها للحصول على المظهر مثالي بشكل يومي. ولكن تأكدي قبل اختيار الرسمة بأنها تتناسب مع شكل عينك.

٣- يمكنك تطبيق الآيلاينر التاتو على الجزء العلوي والسفلي للعين، وذلك للحصول على شكل جيد ينال إعجابك لأنه سيكون جزء من طلتكِ اليومية.

٤- إن كنتِ تتخوفين من هذه التجربة والألم الذي قد يصاحبها. يجب الوضع في الاعتبار أنه يتم عمل تخدير لمنطقة العين قبل القيام بعمل أي رسومات بها.

عيوب الآيلاينر التاتو

1- يمكن أن تكون عينيكِ معرضة للعدوى نتيجة استخدام أدوات طبية غير معقمة.

٢- تكون منطقة العيون عرضة للتورم أو فقدان الرموش بعد القيام بعمل الآيلاينر التاتو. لذلك ينصح دائمًا بإبعاد مقلة العين عن الجفن عند تطبيق الوشم.

٣- تكون العين عرضة للإصابة بالحساسية وهذا يتوقف على نوع الحبر الذي يستخدم لعمل التاتو.

٤- إذا كنتِ شخصية محبة للتجديد في شكلكِ يمكن أن تشعرك رسمة الآيلاينر الثابتة بالملل.

5- إزالة التاتو تتطلب وقت طويل إلى جانب صعوبة إزالته من العين.

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خطوات ونصائح لتطبيق الآيلاينر من أجل إطلالة جريئة وجذابة