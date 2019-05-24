تعرفي على أحدث صيحة لظلال الجفون في صيف 2019

القاهرة - لايف استايل
مكياج العين من أكثر ما يجذبنا نحن الفتيات. فبالنسبة لي أعتقد أن الجمال والجاذبية يبدئان من العين.
لذلك منذ القدم كان الكحل هو وسيلة النساء لإبراز جمالهن، ومؤخراً عادت من جديد صيحة ظلال الجفون الملونة للساحة، بعدما انتشرت بشكل ملحوظ بفترة الثمانينات.
ومع بداية صيف 2019، بدئنا في متابعة كل ما يخص صيحات المكياج، وكان أبرزها بلا شك مكياج العيون.
فلاحظنا من جديد عودة ظلال الجفون الملونة ولكن هذه المرة كانت الألوان الصارخة هي المسيطرة.
فيبدو أن هذه الألوان ستكون هي الرائجة هذا العام سواء بالملابس، المناكير وحتى أحمر الشفاه والذي تحدثنا عنه في وقت سابق، وكان من بين الألوان الخاطفة للنظر، هي ظلال الجفون، الحمراء وكذلك الأصفر والبنفسجي والأخضر والأزرق، والتي تجعل شكل العين يبدو ساطعاً.
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