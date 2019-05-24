مرمر محمد تلهمكِ عبايات ملونة للشهر الفضيل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 مايو 2019 04:42 مساءً - العبايات الملونة بالشهر الفضيل تفضلها الكثير من الصبايا، حتى مدونات الموضة منهنّ، للحصول على اطلالات متجددة كل يوم لمناسبات رمضان المختلفة.

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كما أنّ العبايات الملونة أصبح لها طابع خاص ومميز بالإبداع في التصميمات، ما بين التطريزات الملونة، وحزام الخصر، واختلاف الخامات. وقد عودتنا مدونة الموضة الكويتية مرمر محمد، على اعتماد هذا النوع من العبايات، لهذا أحببنا أن نختار منها أجدد الاطلالات بالعبايات الملونة.





مرمر محمد بالعباية الفستان باللون الأبيض

مرمر محمد بالعبايات البيضاء





الأبيض أصبح أسلوبًا عصريًّا تعبّر به المدونات عن أناقتهنّ، لا سيّما بالعبايات، مناسِبة للشهر الكريم وللصيف كذلك، كالعباية الفستان باللون الأبيض التي اعتمدتها مدونة الموضة مرمر محمد بستايل منفوش قليلًا مع حزام الخصر.

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وقد لفتنا طريقة تنسيقها لهذا التصميم، باختيار اللوك الحيادي للعباية، مع الحجاب باللون الأبيض، والحذاء المدبب بلمسة من النود الناعم، والشنطة كذلك جاءت بدرجة الأبيض نفسها للعباية.





العبايات مع الطابع الهندي

مرمر محمد بالعباية بالطابع الهندي





للمسة مختلفة، لِمَ لا تتألقين بإحدى ليالي رمضان بعباية تحمل أسلوب وثقافات بلاد أخرى، مثل الساري الهندي الذي اعتمدته مرمر محمد بالعباية باللون الأحمر، ولتكتمل اللمسة المترفة، اختارت كعبًا عاليًا باللون الذهبي، لكنها أبقت لون الحجاب الأبيض المعتاد لديها.

كيف كانت إطلالات البلوجرز مع بداية الشهر الفضيل؟



ولكن يمكنكِ التغيير قليلًا، باعتماد لفة حجاب بلون الحذاء نفسه، لاطلالة متناغمة أكثر.

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العباية مع حزام الخصر

مرمر محمد بالعباية مع حزام الخصر



من اللمسات التي تفضلها مرمر محمد كثيرًا، هو اعتماد حزام الخصر مع العبايات، وننصحكِ دائمًا باختيار هذا اللوك لتحصلي على الستايل الأنثوي الناعم، فمن المعروف أنه كلما اعتمدتِ تصاميم تُبرز خصركِ، كلما أصبحتِ بمظهر أكثر جمالًا.



العبايات المطرزة مع لمسة لامعة

مرمر محمد بالفساتين المزركشة



في الشهر الكريم هناك الكثير من الحفلات الزاخرة بأجواء البهجة، والتي يناسبها اعتماد عبايات ملونة ومطرزة تعكس ذوقكِ الرائع، كالعباية السوداء التي اعتمدتها مرمر محمد، مطرزة باللون الفضي برسومات الورود البارزة، مع لمسة من التول المنفوشة.





مرمر محمد العبايات الميتالك لاطلالة خاطفة

مرمر محمد بالعباية الميتالك



أعجبتنا العباية الميتالك التي اعتمدتها مرمر محمد باللون النحاسي، جذابة وأنيقة مع لمسة من الكشكشة على أطراف العباية من ناحية القدم والساق، وكذلك جاءت الأكمام واسعة لتمنحكِ لوك خاطفًا للأنظار.

ألوان الربيع من إطلالات البلوجرز إلى خزانة المحجبات



يمكنكِ تنسيق حجاب طويل وعريض باللون الأسود، أو لاطلالة جذابة أكثر اختاري اللون الذهبي، واعتمدي أحد ألوان النود للحذاء.