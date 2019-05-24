الخلخال يعود بقوة هذا الصيف.. تعرفي إلى أحدث تصميماته

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 مايو 2019 04:42 مساءً - عادت صيحة الخلخال لتزين موضة 2019، واللافت أنه ظهر بتصميمات متنوعة ليرضي جميع الأذواق.
تصاميم خلخال تليق بالشابات العصريات
يتوقع خبراء الموضة أن تشهد صيحة الخلخال رواجًا ضخمًا، بخاصة خلال فصل الصيف، لأنه قطعة تناسب أزياء الشاطيء مع صندل صيفي أنيق.
اختاري تصميم خلخال ذهب يزيدك أنوثة
ظهر الخلخال بأكثر من ستايل، تتصدرها القطع المصمّمة من حبيبات اللؤلؤ الأبيض، ليس فقط لأنها تذكّرنا بأزياء التسعينيات، لكنّ اللؤلؤ قطعة أساسية في اتجاهات المجوهرات هذا العام.
الخلخال المصمم من الأصداف البحرية
كذلك، سنشاهد هذا الصيف صيحة الخلخال المصمم من الأصداف البحرية، والتي ظهرت العام الماضي على شكل قلادات، ويبدو أنها ستشهد مزيدًا من الرواج هذا العام، من خلال قطع أخرى مثل الأقراط والأساور، لكن من المتوقع أن يكون الخلخال هو القطعة الأكثر عصرية من مجوهرات أصداف البحر.
خلخال من الخيوط الملونة
من أجدد تصميمات الخلخال هذا العام، هو القطع المصممة من الخيوط الملونة، والمستوحاة من الأزياء البوهيمية، ويمكنكِ تنسيقها مع اطلالة صيفية مزينة بالألوان الساطعة.
هل يختفي الخلخال الذهبي؟
الصيحات السابق ذكرها، لا تعني أّن الخلخال المصمم من السلاسل الذهبية سيختفي هذا العام، على العكس، هو قطعة أيقونية لا يمكن الاستغناء عنها.
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أساور خلخال بتصاميم عصرية وجريئة
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