بالصور| ملكة جمال الكون تخطف الأنظار بإطلالة "الأميرات" في "كان"

خطفت عارضة الأزياء الفرنسية وملكة جمال الكون لعام 2016 إيريس ميتينير الأنظار بإطلالتها، خلال تواجدها على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي في دورته الـ72.

وظهرت "إيريس" بإطلالة تشبه "الأميرات"، بفستان فاتح اللون طويل وفضفاض وذو أكمام ممتدة حتى المعصمين، ومزين بـ"ريش" وورود "3 دي"، من توقيع مصمم الأزياء الفلبيني مايكل سينكو.

واختارت ملكة جمال الكون لعام 2016، ارتداء فستانها من مجموعة أزياء ربيع وصيف 2019-2020.

ومن جانبها، علقت ملكة الجمال الفرنسية على أزيائها بـ"كان" باللغة الفرنسية، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "سعيد جدا بفستاني الجديد، أنا أحب ثوبي"، مضيفة: "أعترف أنني خائفة قليلاً، لكن أخيرًا أحببت الظهور كأميرة".

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وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت خلال الساعات الماضية، على 143 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "مظهرك جذاب للغاية"، و"اختيار موفق"، و"تشبهين سندريلا إلى حدًا كبير".

وانطلقت فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72، على السجادة الحمراء، في 14 مايو الحالي، وشهد عرض فيلم The Dead Don't Die ضمن فعاليات المهرجان.

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