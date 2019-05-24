انت الان تتابع تفاصيل خبر رغم الحر الشديد.. 100 ألف يصلون جمعة رمضان الثالثة بالأقصى والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 02:54 مساءً - صلى 100 ألف فلسطيني الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى وباحاته بمدينة القدس المحتلة رغم القيود الإسرائيلية المفروضة التي حالت دون وصول عشرات آلاف المصلين إلى المسجد.

وأوضح الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، أنّ أكثر من 100 ألف مصل صلوا الجمعة اليوم في المسجد الأقصى.

وأقيمت الصلاة وسط قيود إسرائيلية وفي ظل درجات حرارة عالية حدت بشكل كبير من أعداد المصلين.

وقال الشيخ يوسف أبو سنينه، خطيب المسجد الأقصى، " الأرض أرضنا والأقصى أقصانا ولن نرحل"، ودعا مبتهلاً إلى الله أن "يتحرر الأقصى ومدينة القدس وأن يرفع الحصار عن غزة وان يطلق سراح المعتقلين من السجون الاسرائيلية".

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وتوزعت قوات الشرطة الإسرائيلية بكثافة في مدينة القدس وبخاصة في محيط المسجد الأقصى وأزقة البلدة القديمة من مدينة القدس وبواباتها.

وللجمعة الثالثة على التوالي فرضت الشرطة الإسرائيلية قيوداً على وصول المصلين إلى الأقصى لأداء الصلاة.

وفي ذات السياق، حظرت السلطات الإسرائيلية على الفلسطينيين الذكور دون سن 40 عاماً من سكان الضفة الغربية، وجميع سكان قطاع غزة، الوصول إلى القدس لأداء الصلاة.

ويرزح المسجد الأقصى تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، ويمارس الاحتلال حفريات مستمرة تحت جدرانه بحثاً عن هيكل سليمان المزعوم، وبين الحين والآخر يهاجم مستوطنون يهود باحات المسجد الأقصى ويدخلونه، ما يؤدي إلى مواجهات عنيفة مع المصلين.