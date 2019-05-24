انت الان تتابع تفاصيل خبر أردوغان يلوم المسلمين على أوضاع الأمة المحبطة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 02:54 مساءً - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه إذا لم يتولَّ المسلمون حماية أُخوتهم فإن لا أحد غيرهم سيفعل ذلك نيابة عنهم.

وأكد أردوغان، خلال مأدبة إفطار أقامها في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، اليوم الخميس، أن العالم الإسلامي "متعطش للسلام والهدوء والسكينة".

وأضاف: "على المسلمين أن يعلموا جيداً أنهم إذا لم يقوموا بحماية أُخوّتهم، التي تمتد لـ1400 عام، فإن لا أحد غيرهم سيفعل".

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وتابع الرئيس التركي: إن "الوضع المحبط للعالم الإسلامي سببه المسلمون في المقام الأول".

وأشار إلى أن "الطغاة، كما هو الحال في سوريا، يحوّلون بلدانهم إلى كومة من الحطام، ويضربون بعُرض الحائط القوانين والأخلاق لحماية عروشهم".

وأردف: "إذا كان الأشخاص الذين يصومون معاً، ويتجهون إلى القبلة نفسها 5 مرات (..) يُقدِمون على قتل بعضهم البعض، فهذا يعني أن هناك شيئاً خطأ يحدث".

ويعيش المسلمون حول العالم، وفي الدول العربية خصيصى، أوضاعاً أمنية واقتصادية واجتماعية صعبة للغاية؛ بسبب الحروب والمجاعات والأزمات.