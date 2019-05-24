بالفيديو| أحمد كريمة يوضح حكم اعتكاف المرأة في المساجد خلال رمضان

مع اقتراب الأيام الـ 10 الأواخر من رمضان، تتجدد تساؤلات النساء حول الحكم الفقهي حول اعتكاف المرأة داخل المساجد.

وأوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال برنامجه "فتاوى رمضانية"، المذاع عبر "الوطن تي في"، لا مانع من اعتكاف المرأة إذا كان المسجد أمانًا، ولا يؤثر ذلك على رعاية أطفالها وأولادها، موضحًا أن النبي اعتكف في المسجد، ثم اعتكفت النساء من بعده.

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"فتاوى رمضانية" برنامج فقهي يومي، يقدّمه الدكتور أحمد كريمة، في الساعة 12 ظهرًا على "الوطن تي في"، والذي يجيب من خلاله على التساؤلات الشائعة في شهر رمضان.

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