ماجي بو غصن: مقلب "رامز في الشلال " أصعب موقف في حياتي.. ومعلق: شكلك كنتي عارفة

علقت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، على تعرضها لمقلب في برنامج "رامز في الشلال"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت "غصن": "أصعب مقلب بتعرضلو بحياتي.. ومن أصعب المواقف اللي ما عرفت شو أعمل فيها.. بوقتا وليومين بعد الحلقة ما كنت مسامحتك.. سبيتلك كتير بس هلأ مسامحتك.. ما تعيدا مرة تانية"، مرفقة مقطعي فيديو لها خلال مشاركتها في "رامز في الشلال".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع تعليق الفنانة اللبنانية، التي حصدت خلال الساعات الماضية، على 40 ألف تسجيل إعجاب، وآلاف التعليقات، أبرزها: "شكلك كنتي عارفة أنه مقلب"، و"صعبتي عليا جدًل"، و"يعني ماكنتي تعرفي بالمقلب".

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وقعت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، ضحية لحلقة الأمس من برنامج "رامز في الشلال"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وتدور فكرة البرنامج حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير أو يشارك في تقديم إحدى سبقات التحدي، ليتعرض بعدها لمقلب.

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